Hoje é dia de «Derby della Madonnina» entre AC Milan e Inter e, apesar de as bancadas terem de estar vazias, devido à pandemia da covid-19, os adeptos fizeram questão de apoiar as equipas à chegada ao estádio.

Depois de três centenas de adeptos terem sido autorizados a assistir ao treino dos rossoneri no sábado, este domingo, muitos foram os tifosi das duas equipas que se juntaram no exterior do estádio para demonstrar apoio aos jogadores, fazendo-se acompanhar de bandeiras e engenhos pirotécnicos.

Veja as imagens nos vídeos abaixo: