Derek Chauvin foi condenado esta sexta-feira a 22 anos e meio de prisão pela morte de George Floyd, afro-americano que morreu asfixiado nos Estados Unidos da América, em maio de 2020.



Nessa altura, o antigo agente policial imobilizou George Floyd no chão de uma rua de Minneapolis, por suspeita de este ter passado uma nota falsa de 20 dólares, mantendo um joelho sobre o seu pescoço durante nove minutos e meio.



«Não consigo respirar», chegou a dizer George Floyd, perante a indiferença do polícia, como pode ler no site da TVI24.