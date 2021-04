Um repórter de imagem da TVI foi agredido em Moreira de Cónegos pelo empresário Pedro Pinho.



Voltámos a ter cenas lamentáveis no futebol português na última jornada. Foi outra vez mau. Tão mau como a normalidade em que se caiu e a justificação desse normal, que já nem novo é: «São as emoções do jogo.»

Do Minho ao Algarve já tivemos episódios inacreditáveis que cheguem nesta temporada. Como tivemos noutras. Treinadores com comportamentos condenáveis em entrevistas, treinadores pegados após jogos, treinadores pegados durante jogos, duelos de camarotes, gestos ofensivos para o banco do lado, 24 pessoas de um clube castigadas de uma vez só e era dia de festa. O processo até é da época passada, o castigo de agora, o que é tipicamente nosso. Tivemos cenas a encarnado, azul, verde, às listas, ao xadrez e se calhar ainda vamos ter às bolinhas.

O futebol português – melhor, o desporto português porque também já tivemos coisas no hóquei, no futsal e se houvesse campeonato de berlinde aí teríamos também - é o espaço dos treinadores «disfarçados», dos falsos funcionários, das claques que nunca o são.

Neste fim de semana, tivemos polícia a mais em campo, tivemos polícia a mais na bancada e parece que tivemos polícia a menos no exterior do Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Tivemos demasiado silêncio de um lado e condenação total do outro. E esse é outro ponto mau. O futebol português é o sítio onde mais se condena. E com tanta condenação, julgar-se-ia que alguém fosse condenado. Mas não. A condenação não passa do comunicado ou da declaração de ocasião e na semana seguinte voltamos ao mesmo.

Há algum campeonato, dos que costumamos acompanhar, com cenas condenáveis – também tenho direito a gastar a palavra - tão frequentes no final dos jogos, ou durante, como o nosso? Pelos vistos, a «emoção do jogo» desaparece na Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga ou Ligue 1.

A rotina semanal do final dos jogos em Portugal é de uma pontualidade que, imaginem, leva até à mais hipócrita das ideias. Que alguém é dono da moral neste nosso futebol. Todos dizem que pretendem um futebol limpo, com valores, com honra e elevação. Infelizmente, só o mostram e dizem quando lhes dá jeito, porque a moralidade, já se percebeu, é o momento.

Um repórter de imagem da TVI foi agredido em Moreira de Cónegos pelo empresário Pedro Pinho. Acho que era preciso escrevê-lo de novo. Porque pelo que se vê de comentário pelas redes sociais fora, se calhar ainda tem o repórter de pedir desculpa. Achar que este episódio e os respetivos comentários não estão relacionados com tudo o que foi escrito anteriormente é não perceber nada do problema. Ou, lá está, deixar-se ir na moralidade do momento. Ao Francisco Ferreira, um abraço de solidariedade.