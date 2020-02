Francisco Salgado Zenha concedeu uma entrevista curiosa ao Expresso, mas que partiu de um pressuposto errado. Dizia o vice-presidente que o Sporting conseguiu reduzir a massa salarial e manter a competitividade da equipa, pelo que a gestão desportiva tem sido, e cito, «excelente».

«Luiz Phellype foi muito mais útil ao Sporting do que o Castaignos e mesmo do que o Montero. Pode dizer-se também que o Plata ou o Borja ou mesmo o Doumbia são mais úteis do que o Bruno César, ou o Marcelo… quase todos acabaram por jogar mais», referiu Salgado Zenha.

Ora esta análise, insisto, está enviesada. Mesmo que o Sporting, como diz, tenha enfrentado graves problemas financeiros, que passavam por dívidas vencidas a outros clubes no valor de 40 milhões de euros, é indesmentível que o plantel perdeu competitividade: perdeu muita competitividade.

A equipa do Sporting é hoje mais fraca do que era quando Frederico Varandas chegou ao clube e é muito mais fraca do que era no tempo de Bruno de Carvalho. Por isso é complicado entender como se pode sequer pensar – quanto mais dizer... - que a gestão desportiva tem sido um sucesso.

De resto, comparar Luiz Phellype com Castaignos ou Doumbia com Bruno César é quase desonesto. Porque está a comparar titulares com suplentes, e até com não convocados.

O termo de comparação Luiz Phellype é Bas Dost, não é Castaignos. E o termo de comparação de Doumbia é William Carvalho, não é Bruno César. Afinal foi esses jogadores que eles vieram substituir. E mesmo quando se fala de Plata, não era mais justo compará-lo com Podence?

Ora por aqui já dá para perceber como o Sporting perdeu competitividade. Mas talvez nem fosse necessário ir tão longe: basta olha para a classificação para perceber que a equipa está pior.

É verdade que a direção enfrentou graves limitações financeiras, mas isso não explica tudo. Afinal de contas o trabalho dos dirigentes é encontrar grandes negócios: bons jogadores abaixo preço. É isso que faz uma gestão ser «excelente».

E, pelo menos para já, Doumbia está muito distante de ter a qualidade de William Carvalho.