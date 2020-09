O CF «Os Armacenenses» não vai participar no Campeonato de Portugal. A direção do emblema de Armação de Pêra anunciou a decisão esta sexta-feira, em comunicado, justificando-a com o impacto económico e social que advém da pandemia da covid-19, além das incertezas quanto ao futuro.

«Devido à pandemia que assola o mundo, com todas as graves repercussões sociais e económicas daí resultantes, e à imprevisibilidade da duração e consequências futuras da mesma, entendemos que não existem condições para a participação da nossa equipa sénior», refere a nota do clube, falando de uma decisão «difícil», mas «bastante ponderada», após uma «reunião conjunta dos membros que compõem todos os órgão sociais» do Armacenenses, realizada nas últimas horas.

O clube algarvio estava incluído na série H e ia começar a prova com a deslocação ao Olhanense.