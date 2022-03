Imagens de satélite captadas pela Maxar Technologies e partilhadas pela Associated Press mostram a destruição provocada por mísseis russos na cidade de Chernihiv, na Ucrânia, incluindo uma imensa cratera provocada no estádio Yuri Gagarin, propriedade do Desna.



Na semana passada, o Shakhtar Donetsk já tinha divulgado imagens da destruição provocada pelo ataque russo no estádio do clube onde Andriy Yarmolenko iniciou a carreira.

Agora, através das imagens aéreas, é possível perceber a dimensão da cratera no relvado do Desna Chernihiv

Chernihiv, localizada no norte da Ucrânia, próxima das fronteiras com a Bielorrússia e a Rússia, foi uma das primeiras cidades a ser alvo de ataques das forças russas.



Veja as imagens na galeria associada a este artigo.