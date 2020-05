Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, assumiu este domingo que um eventual recomeço da Liga no final de maio vai representar um contexto inédito para a estrutura do clube, que na última semana regressou ao trabalho de campo, de forma individualizada e no estrito cumprimento do protocolo sanitário, face à pandemia de Covid-19.



«Sentimos que é um desafio muito grande para jogadores e treinadores, perante as limitações que nos são impostas em termos de espaços e regras. No nosso caso, trabalhamos apenas com três atletas por hora, o que prolonga os treinos durante oito horas (…) Acima de tudo, os jogadores regressaram para mostrar que são grandes profissionais de futebol e estão motivados e empenhados em dar o melhor, como até aqui. Duas semanas para preparar um desporto coletivo, que parou cerca de mês e meio, não será o ideal. Mas é o que temos, daí eu dizer que é um desafio para todos», referiu em declarações publicadas no site do clube na internet.



Neste regresso aos treinos Manta Santos destaca a atitude do plantel, que, apesar da posição delicada na classificação da Liga, onde ocupa o último lugar, regressou com a disposição de preparar da melhor forma uma eventual retoma da competição.

«Os jogadores chegaram com alegria na cara por voltarem a poder treinar no relvado e sentir o cheiro da relva e tocar na bola. Ao mesmo tempo, nota-se que estão preocupados com o regresso do campeonato, o futuro, a pandemia e a doença que afeta a nossa sociedade. Se estarão preparados para a competição? Não sei, só o jogo o dirá. (…) Se houver retoma e as equipas obtiverem resultados poderemos dizer se [a paragem] foi boa ou não, porque é uma situação nova. Para nós não foi boa, no sentido em que foi um período de férias mais extenso, em que estivemos muito limitados. O foco está agora num reinício para 10 jogos de I Liga. Todos estamos conscientes dessa responsabilidade, mantendo as regras definidas para que todos sintam a saúde em segurança», destacou o técnico.



Quando a Liga foi suspensa, a 12 de março, devido à pandemia de covid-19, o Desportivo das Aves, ocupava o último lugar da classificação com 13 pontos em 24 jornadas, e a 3 de maio regressou aos treinos, após uma paragem de mais de um mês e meio. Nuno Manta Santos optou por repartir os 24 jogadores por diferentes horários e espaços dos relvados do estádio do CD Aves e do complexo desportivo com o ciclo de trabalho a evoluir até aos treinos coletivos e testes de despistagem ao novo coronavírus na segunda metade de maio.

O regresso da Liga ficou definido no plano de desconfinamento, aprovado pelo governo, para 30 e 31 de maio, com jogos à porta fechada mas a retoma da competição está ainda dependente do aval por parte da Direção-Geral da Saúde.