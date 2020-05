A retoma da Liga, agendada para 4 de junho, não é consensual entre todos os futebolistas. Luiz Fernando, do Desportivo das Aves, mostrou-se contra o regresso do campeonato, sublinhando que a Covid-19 «não é uma simples gripe».



«Há alguma apreensão. Particularmente, sou contra o regresso do campeonato agora. Foram divulgados termos de responsabilidade sobre os atletas, com os quais não concordo, mas respeito. Sou jogador do Desportivo das Aves, tenho contrato e tenho de o cumprir. Por mim o campeonato não voltava, porque isto não é uma simples gripe. É um gripe pesada que já matou muita gente e que ainda não está totalmente cicatrizada. E os jogadores estão expostos a isso, o futebol é um desporto de contacto», referiu, em entrevista ao Globo Esporte.



Depois de treinos individuais, o plantel avense começou esta segunda-feira os treinos coletivos. No entanto, o médio brasileiro admitiu que há «algum desconforto em alguns jogadores».



«Estamos a tomar todas as medidas possíveis, mesmo nos treinos. Mas há um certo desconforto de alguns jogadores, há um clima estranho. É chato porque temos de adaptar-nos a este novo futebol, de máscara e com exames 48 horas antes da partida. Vamos seguir, espero que nada piore e que o coronavírus desapareça o mais rápido possível para que todos os países possa voltar ao que eram antes», disse.