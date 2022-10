A Câmara de Santo Tirso anunciou esta terça-feira que adquiriu em leilão, por 30 mil euros, o troféu da Taça de Portugal conquistado pelo Desportivo das Aves na época 2017/2018, após o triunfo sobre o Sporting (2-1) no Jamor.

Em comunicado, o presidente da autarquia, Alberto Costa, disse que «a compra do troféu da Taça de Portugal conquistada pelo Aves foi uma decisão que visou garantir a permanência deste importante troféu no clube».

«Não podíamos permitir que um troféu com tanta relevância para a história do desporto no concelho ficasse na posse de um privado, porventura de alguém sem qualquer ligação à Vila das Aves ou ao clube, pelo que o Município de Santo Tirso fez questão de evitar que tal acontecesse», completou.

O troféu, recorde-se, foi a leilão na sequência do processo de insolvência da SAD do clube.