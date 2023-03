O Desportivo das Aves esclareceu esta sexta-feira em comunicado que decorrem conversas com o Vilafranquense para que a SAD ribatejana use o estádio do clube de Vila das Aves na próxima temporada.

O emblema da AF Porto aponta que, «no seguimento do impedimento de inscrições de novos atletas na modalidade de futebol», tem procurado «encontrar soluções para o problema».

«Neste sentido, das diferentes iniciativas levadas a cabo até ao momento, a Direção do Clube tem recentemente conversado com os representantes da União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD, que como é público, procura um novo local para continuar a desenvolver a sua atividade desportiva», informa o Desp. Aves.

Apesar disso, os avenses garantem que «nenhuma solução será implementada sem a validação dos associados» em Assembleia Geral.

Recorde-se que o Maisfutebol já tinha dado conta da intenção da SAD ribatejana em junho passado, nomeadamente a aplicação da licença da Liga, mas o negócio poderá agora ser feito noutros moldes.