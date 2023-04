Os sócios do Desportivo das Aves 1930, que disputa a Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, aprovaram no sábado o acordo negociado junto do Vilafranquense SAD para que o clube da II Liga utilize o seu estádio.

O acordo foi ratificado por maioria numa Assembleia Geral extraordinária realizada na Vila das Aves, com apenas oito abstenções e quatro votos contra num universo eleitoral de praticamente 200 associados.

Em discussão estava uma proposta de arrendamento do Estádio do Desp. Aves durante um período de 10 anos pelo emblema de Vila Franca de Xira, que está localizado a 320 quilómetros da Vila das Aves.

O Aves 1930 vai pronunciar-se oficialmente nos próximos dias relativamente à aprovação do acordo com o Vilafranquense SAD, que entra em vigor já a partir da próxima época e permite aos unionistas solucionarem o processo de venda da sua licença de participação na II Liga, além de assumirem o controlo de todas as camadas jovens do clube nortenho.

O futebol profissional volta a estar no horizonte da Vila das Aves três anos após o adeus à I Liga da formação do concelho de Santo Tirso, que continuará a gerir as suas equipas de futsal e vai abrir uma secção de basquetebol.