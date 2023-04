Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, está convencido que a sua equipa vai conseguir mostrar «uma imagem diferente» daquela que mostrou diante do Benfica, na primeira volta, no Estádio da Luz (0-5), este sábado (18h00), quando voltar a defrontar a equipa de Roger Schmidt em jogo da 28.ª jornada da Liga.

«Queremos demonstrar que, na primeira volta, não estivemos tão bem em determinados momentos e queremos dar uma imagem diferente. Está em perspetiva um bom jogo e tudo iremos fazer, como é óbvio, respeitando muito o adversário, para ficar com os três pontos», destacou o treinador em conferência de imprensa.

O líder dos transmontanos acredita estarem «reunidas todas as condições» para que este seja «um bom jogo», desvalorizando as duas derrotas que o Benfica averbou nos últimos dias, com o FC Porto (1-2), na ronda anterior do campeonato, e depois com o Inter Milão (0-2), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Essa questão do Benfica vir com duas derrotas e sob alguma pressão é o copo meio cheio e meio vazio. Vamos ver a forma como vão estar e como se vão apresentar. Muitas das vezes, é certo que pode levar para o lado do nervosismo, como também pode ser um fator de motivação extra para eles, de também quererem retificar aquilo que foram os últimos dois jogos», frisou.

Para Vítor Campelos, «o mais importante», na perspetiva do Desp. Chaves, é aquilo que a sua equipa «pode fazer», assumindo estar «confiante» nas «capacidades» dos seus jogadores.

Quanto à posição «confortável» do Desportivo de Chaves na classificação, a sete jornadas do final da época, Vítor Campelos acredita que tem de «jogar a favor» da equipa flaviense que quer «fazer o maior número de pontos possível até ao final do campeonato».

«Nós temos uma primeira meta, chegar aos 35 pontos. Temos 33, queremos chegar aos 35 o mais rápido possível a essa meta e a forma de chegarmos lá é já no próximo jogo, contra o Benfica», referiu.

Para este objetivo, o técnico não vai poder contar com Arriba, Obiora e Gonçalo Pinto, ainda lesionados, nem com Sandro Cruz, que está cedido pelo Benfica.