O Penafiel recebeu e bateu o desportivo de Chaves, este domingo, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da II Liga.

A equipa transmontana marcou primeiro, já perto do intervalo, aos 42 minutos, por Wellington, mas depois permitiu a reviravolta da equipa da casa, já na segunda parte, com golos de João Amorim (52m) e Edson Farias (82m)

Com este triunfo, o Penafiel sobe até ao oitavo lugar da classificação da II Liga, com 35 pontos, enquanto o Desp. Chaves segue no quarto lugar, colado ao Feirense que, já este domingo, foi surpreendido em casa pelo Leixões.