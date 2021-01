O embate entre o Desportivo de Chaves e o Estoril Praia, relativo à 15.ª jornada da II Liga, vai começar atrasado uma vez que o relvado do recinto flaviense estava completamente gelado.

As condições metereológicas até estão aceitáveis para a prática do futebol, mas o intenso frio que se fez sentir durante a noite e madrugada em Trás-os-Montes endureceu o relvado do Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.

Vários funcionários e colaboradores do Desportivo Chaves subiram ao relvado, procurando quebrar o gelo e aquecer o relvado de forma a que o jogo possa começar. O apito inicial está agora marcado para as 12h00, uma hora depois do que estava inicialmente previsto.