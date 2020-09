Agendado para as 20 horas desta sexta-feira, o jogo entre Feirense e Desportivo de Chaves, da ronda inaugural da II Liga, foi adiado devido a quatro casos de covid-19.

Poucas horas antes do apito inicial ficou a saber-se que dois jogadores (Raphael Guzzo e Samuel Silva) e dois treinadores adjuntos (Pedro Machado e Tiago Castro) tiveram resultados positivos nos testes realizados antes do arranque do campeonato.

O delegado de saúde de Chaves entendeu que o jogo não deveria realizar-se, mas essa informação só chegou à Liga mesmo em cima do apito inicial.

As equipas estavam em campo já preparadas para iniciar a partida, mas foi então que a transmissão televisiva da Sport TV mostrou o delegado da Liga ao telefone, numa chamada depois partilhada com o árbitro da partida, João Gonçalves, que na sequência ausentou-se por momentos do relvado.

Ao fim de 26 minutos de espera, no relvado, o árbitro deu indicações às equipas para que recolhessem aos balneários.

De acordo com a indicação do delegado de saúde de Chaves, o jogo fica então adiado.

[artigo atualizado]