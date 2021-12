O Desportivo de Chaves está numa fase ascendente na II Liga e já «cheira» os lugares que poderão dar acesso ao primeiro escalão. Os transmontanos somam três vitórias consecutivas no campeonato.



Este sábado, os flavienses receberam e derrotaram o Farense por 2-1, e passam a ter 23 pontos - apenas menos três do que o Feirense, o atual terceiro classificado, que só jogará no domingo.



João Teixeiram, aos 18 minutos, e Platiny, aos 25, deram uma vantagem confortável à equipa de Vítor Campelos. O Farense só conseguiu reagir através de um golo de Robson, já no período de descontos.



A equipa treinada por Fernando Pires manterá os 14 pontos e a 15ª posição na II Liga.



