O Desportivo de Chaves foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 2.858 euros devido ao comportamento de um adepto no jogo com o Benfica em Trás-os-Montes em novembro de 2023.

Segundo o CD, ficou provado que o referido adepto apontou três vezes um laser de cor verde na direção dos olhos do árbitro Hélder Malheiro.

Argumenta o Conselho de Disciplina que a SAD flaviense não preveniu a entrada no recinto desportivo daquele objeto e não adotou qualquer medida pedagónica para prevenir ou pôr termo ao comportamento. Além disso, é referindo que o sistema de videovigiância do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira registou uma hora desfasada da Real em mais de uma hora, o que fez com que os registos criados pelo sistema não tivessem correspondência com informação cronológica correta.

Além da multa, o Desportivo de Chaves teve de pagar as custas do processo: 408 euros.