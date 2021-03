Desportivo de Chaves e FC Porto B empataram a um golo em jogo da 24.ª jornada da II Liga.

Na cauda da tabela, a equipa de António Folha adiantou-se no marcador ao minuto 22, com um golaço do filho do técnico, que viu o jogo na bancada, por castigo: Bernardo fez um túnel a Nuno e depois rematou de fora da área.

A equipa flaviense empatou mesmo à beira do intervalo, por intermédio de Roberto (43m).

O FC Porto B teve ainda um golo anulado a Igor Cássio, ao minuto 88, mas as imagens televisivas deixam a ideia de que o avançado estava em posição legal.

A equipa azul e branca soma assim 14 jogos sem vencer mas está agora em igualdade pontual com o Varzim, que perdeu no Estoril, ainda que tenha desvantagem no confronto direto.