O Desportivo de Chaves, clube que regressou à Liga esta temporada, anunciou esta quinta-feira a contratação de defesa Carlos Ponck.

Trata-se de um regresso do cabo-verdiano de 27 anos ao clube transmontano, que representou na época 2016/17, por empréstimo do Benfica.

Ponck passou as últimas três temporadas no futebol turco ao serviço do Basaksehir, tendo sido campeão da Turquia em 2021. Na segunda metade de 2021/22, esteve emprestado ao Rizespor

Em Portugal, conquistou uma Taça de Portugal pelo Desportivo das Aves em 2017/18.