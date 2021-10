Após três jogos sem ganhar (uma derrota e dois empates), o Benfica B voltou às vitórias na II Liga, na receção ao Desportivo de Chaves (3-1).

Martim Neto (50m) e Henrique Araújo (53m) deram dois golos de vantagem à equipa encarnada.

Kevin Pina ainda reduziu para os flavienses (69m), mas Tomás Araújo sentenciou o encontro ao minuto 76.

Com este resultado o Benfica B passa a somar 14 pontos, a quatro do líder, Feirense.

O Penafiel venceu o Mafra por 2-1, graças a um golo apontado aos 90+7.

Roberto bisou para a equipa da casa (53m e 90+7m).

Gui Ferreira ainda empatou para o Mafra (61m), quando a equipa visitante já estava em inferioridade numérica, por expulsão de Pedro Barcelos (51m).

Pedro Lucas, também do Mafra, ainda viu o cartão vermelho direto, mas já depois de ter sido substituído (72m).

Mas a jogar com dez elementos, a equipa visitante acabou por sofrer um segundo golo já no período de descontos. Roberto colocou o Penafiel com 13 pontos, a cinco do líder.