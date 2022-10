*por Gonçalo Ribeiro

O treinador do Desp. Chaves, Vítor Campelos, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Valadares (3-2, a.p.), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«O resultado explica-se porque o Valadares fez três golos e nós dois. Por muito que alertemos os jogadores, tem de haver uma predisposição máxima nestes jogos de Taça, até porque jogar num campo sintético não é algo a que estejamos habituados. Tínhamos de estar concentrados a dobrar. O Valadares teve mais vontade de ganhar o jogo, até porque as equipas de divisões inferiores agigantam-se nestes momentos. Se não foram os três golos, foram pelo menos dois deles que resultaram de desconcentração nossa, e isso não pode acontecer. Por causa disso aconteceu Taça. Parabéns ao Valadares. Estamos tristes. Obrigado aos adeptos que cá vieram hoje, e que reconheceram a entrega dos jogadores.”

[Sobre a possível influência da derrota no resto da época] “Obviamente que os resultados menos positivos não trazem confiança. No entanto, por vezes estas derrotas servem para as equipas “abrirem mais a pestana”, e perceber que o campeonato ainda vai no início, e tentar corrigir as situações que não correram assim tão bem.»