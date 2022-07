O Desportivo de Chaves anunciou a contratação de Euller, extremo-esquerdo, de 27 anos.

O jogador brasileiro atuava no AEL Limassol, do Chipre, depois de no Brasil ter representado o Vitória da Bahia. Euller jogou ainda no Japão e na Arábia Saudita.

Mercado de Transferências

No clube cipriota, fez 35 jogos, marcou quatro golos e fez o esmo número de assistências.