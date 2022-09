Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 3-0 no Estádio do Dragão:

«Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte, até porque tem jogo já na próxima semana e ia procurar controlar o jogo. Acabou por acontecer o golo do FC Porto. Depois, tivemos uma boa reação e na primeira parte tivemos uma oportunidade em que podíamos ter marcado. Demos uma boa imagens do que somos e do que pretendemos ser. Uma equipa que joga olhos nos olhos com os adversários.

Até aos 70 minutos estávamos a ter qualidade no nosso jogo. Quem não marca acaba por sofrer e sofremos o segundo golo num erro coletivo, porque os erros são coletivos. Creio que se contunuássemos sem sofrer, o jogo podia ter sido diferente. Depois, o terceiro golo também foi numa bola de ressalto.

Não foi o resultado que queríamos, mas demos uma boa imagem de uma equipa que gosta de jogar o seu futebol, independentemente do adversário.

Por algumas coisas que trabalhámos durante a semana, podíamos ter ligado melhor o jogo e errámos também alguns passes. O resultado é demasiado volumoso para o que se passou no jogo. Estou feliz com a atitude.