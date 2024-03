No último lugar da Liga, o Desp. Chaves precisa desesperadamente de pontos para sair da situação delicada em que se encontra e Moreno, treinador da equipa transmontana, projetou a deslocação a casa do Gil Vicente nesta segunda-feira.

«É um Gil Vicente que me parece com muita qualidade, qualidade individual, com atletas muito, muito interessantes na frente, com boa qualidade técnica, que ultimamente não tem jogado com um ‘nove’ fixo, um ‘nove’ mais móvel, e isso pode criar alguma indefinição nas equipas que defendem. Nas costas desse número ‘nove’, tem atletas muito interessantes, os médios, Fujimoto e Pedro Tiba, atletas muito bons tecnicamente«, elogiou Moreno, que perspetivou um jogo difícil.

«É importante olharmos para a frente, [para] o jogo que temos em Barcelos, [contra] um adversário difícil, mas queremos dar uma resposta, essencialmente a nós próprios, e perceber que valemos muito mais do que aquilo que fizemos na última jornada. O que queremos é dar uma resposta àquilo que foi o último jogo [frente ao Arouca], isso é muito importante, e ganhar, porque precisamos de pontos», resumiu.

Para este jogo, o Chaves não vai poder contar com os lesionados Cafú Phete e Bruno Rodrigues, enquanto Sandro Cruz e o goleador Héctor Hernández estão em dúvida.