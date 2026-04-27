Numa tarde de dilúvio, o Desp. Chaves venceu na receção à Oliveirense (2-1), na 31.ª jornada. Nesta segunda-feira, a intensidade prevaleceu e, na primeira parte, o avançado Roberto ensaiou um pontapé de bicicleta, enquanto o médio Lucas Henrique ameaçou a vantagem dos visitantes, com um remate ao poste em cima da pausa.

Na etapa complementar, após cruzamento à esquerda, o extremo Kusso beneficiou de um desvio e atirou para a vantagem ao segundo poste. Estavam decorridos 48 minutos. Na resposta, aos 63m, o lateral ofensivo Armando Lopes aproveitou uma defesa incompleta para aplicar o 1-1.

Entre trocas e parada e resposta, os guardiões Vozinha e Ricardo Ribeiro foram protagonistas até ao minuto 88. Nesse momento, o ala Esajas roubou as atenções. Entrado aos 71 minutos, o neerlandês descaiu para a direita e desferiu um arco indefensável.

Assim, a Oliveirense continua no 18.º e último lugar, com 30 pontos, a cinco do Paços de Ferreira (16.º, lugar de play-off). Segue-se a receção ao “vizinho” Lusitânia de Lourosa (8.º), no sábado (11h).

Por sua vez, o Desp. Chaves ainda não garantiu a permanência, mas atingiu os 42 pontos no 9.º lugar. No domingo (11h) há visita ao Portimonense (17.º).