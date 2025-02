Dois golos de rajada devolveram o Desp. Chaves aos triunfos, numa série de invencibilidade que dura há seis rondas. Na manhã deste sábado, no arranque da 22.ª jornada da II Liga, os flavienses triunfaram na receção ao Felgueiras (2-0).

Apesar do domínio até ao intervalo – 9-1 em remates – os anfitriões foram incapazes de contrariar a organização defensiva da turma de Agostinho Bento.

Na etapa complementar, entre cartões amarelos e substituições, o golo surgiu aos 78 minutos, quando Rúben Pina aproveitou um penálti para assinar o quarto golo no campeonato. Entrado aos 61m, o extremo revelou-se decisivo.

Ora, a bola foi ao centro do relvado, o jogo foi reatado, mas em segundos o esférico voltou às redes do Felgueiras.

Aos 79 minutos, Rui Gomes foi assistido por Rúben Pina para um golo acrobático. Até final, o Desp. Chaves controlou a seu prazer, acumulando contra-ataques.

Ao atingir a nona vitória na II Liga, o Desp. Chaves reforça o 5.º lugar e iguala Alverca (4.º) e Benfica B (3.º), com 35 pontos. De recordar que os ribatejanos estão em lugar de play-off.

No calendário do Desp. Chaves segue-se a visita ao Torreense (6.º), na manhã de 23 de fevereiro (11h).

Quanto ao Felgueiras, retoma a via dos desaires, permanecendo no 15.º lugar, com 25 pontos, igualado por Marítimo e Leixões (13.º). Desta forma, a diferença para o lugar de play-off de manutenção pode baixar dos sete pontos. Segue-se a receção ao “aflito” FC Porto B (16.º).