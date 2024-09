Ao inaugurar a sexta jornada da II Liga, o Desp. Chaves arrecadou a primeira vitória caseira no campeonato. Na manhã deste sábado, Rúben Pina e Paulo Victor revelaram-se cruciais para aplicar a reviravolta, na receção ao Torreense (2-1).

Numa primeira parte dominada pelos comandados de Tiago Fernandes, os forasteiros beneficiaram do azar de Vasco Fernandes para garantir a vantagem, aos 21 minutos.

Na etapa complementar, Marco Lopes apostou em Rúben Pina aos 58 minutos, uma substituição que se revelaria determinante.

Entre trocas, o extremo converteu uma grande penalidade conquistada por Paulo Victor, aos 83m. Um minuto volvido, o ponta de lança capitalizou o cruzamento de Pina, pela esquerda.

Foram os primeiros golos destes avançados na II Liga, assim como a estreia do Desp. Chaves a marcar em casa.

Frustrado pelo decorrer do encontro – e agastado pela decisão no lance do penálti – Tiago Fernandes foi expulso.

Assim, o Desp. Chaves escala até ao oitavo posto, com oito pontos, igualando Leixões, U. Leiria e Feirense. Na próxima ronda, os flavienses visitarão o Benfica B (3.º).

Por sua vez, o Torreense falhou o «assalto» à liderança, permanecendo no quarto posto, com nove pontos. Interrompida a série de três vitórias consecutivas no campeonato – às quais se juntam três derrotas – segue-se a receção ao Tondela (9.º).