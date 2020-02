O médio do Desportivo de Chaves, Jefferson, envolveu-se este sábado num confronto físico com um adepto, após a derrota caseira por 2-1 ante o Feirense, em jogo da 22.ª jornada da II Liga de futebol.

Fonte das forças de segurança referiu, à agência Lusa, que o jogador foi agredido com um soco e respondeu da mesma maneira sobre um adepto.

O atleta brasileiro, suplente não utilizado no jogo, envolveu-se em discussões com alguns adeptos que protestavam contra os maus resultados da equipa, que não venceu nas últimas sete jornadas.

Cerca de uma centena de adeptos dos flavienses juntaram-se à porta dos balneários, em protesto. De acordo com a mesma fonte das forças de segurança, a ação no local permitiu sanar a alteração e evitar situações mais graves.

Foi já, mais tarde, com a presença do capitão e guarda-redes do Desp. Chaves, Ricardo Nunes, que os ânimos serenaram: o jogador esteve à conversa com adeptos e acabou aplaudido.

Na conferência de imprensa após o jogo, à qual chegou com atraso de cerca de 40 minutos, o treinador do Desp. Chaves, César Peixoto, não confirmou o incidente. «Não vi se chegaram [a vias de facto] ou não. Se calhar houve falta de respeito, porque estes jogadores são profissionais, trabalham todos os dias, chegam a horas. Apesar dos maus resultados, temos um bom espírito de grupo e união», salientou, admitindo ser «natural» a «contestação» e que «os adeptos não estejam contentes». «Nós também não estamos», rematou, explicando que o atraso à conferência foi devido a uma reunião com a equipa técnica para analisar o que de mal se passou no jogo.

