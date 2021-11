Final dramático!



O Nacional evitou a primeira derrota da era Rui Borges com um golo aos 90+3 na receção ao Desp. Chaves (1-1), em jogo da 11.ª jornada da II Liga. No terceiro dos cinco minutos de compensação, Bryan Róchez aproveitou um cruzamento da direita de Marco Matias para fixar o resultado final.



Os insulares estavam em desvantagem no marcador desde os 16 minutos. João Teixeira, na cobrança de um livre direto, adiantou os flavienses. O Nacional ficou com a tarefa ainda mais complicado quando André Sousa foi expulso, aos 39 minutos, por acumulação de cartões amarelos.



Sem conseguir dilatar a vantagem no marcador, o Desportivo de Chaves foi punido nos instantes finais. Valeu a crença do Nacional que conquistou um ponto, somou 16 pontos e segue no quinto lugar em igualdade com Mafra, Estrela da Amadora, Penafiel e Académico de Viseu. Por sua vez, os flavienses somaram o terceiro jogo sem ganhar e têm 14 pontos, ocupando a 11.ª posição.