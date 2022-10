Declarações de João Teixeira, jogador do Desp. Chaves, na flash interview à BTV depois da derrota (5-0) frente ao Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«O Benfica entrou bem, com dois golos que derivam da qualidade individual deles. Podíamos ter reentrado no jogo com um lance isolado do nosso ponta de lança. Isto não abala nada a nossa campanha e a nossa confiança. O Benfica está numa fase boa, nós também, mas sabemos que aqui é sempre difícil [jogar]. Queríamos conquistar pontos, mas não foi possível, por isso, parabéns ao Benfica, temos de lhes dar mérito. Temos de continuar, estamos bem no campeonato.

Vamos jogo a jogo, o objetivo é a manutenção. Estamos a fazer um bom campeonato, com 15 pontos à 11.ª jornada, já fomos aos quatro candidatos ao título e conquistámos seis pontos. O nosso trabalho está a ser bem feito, jogamos à bola e tentamos mostrar um bom futebol. Agora é conquistar pontos e pensar na próxima jornada»