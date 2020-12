O Desportivo de Chaves recebeu e venceu a Académica na manhã deste domingo, por 2-1, no jogo que abriu a 13.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Os estudantes, que tinham neste jogo a possibilidade de saltar para a liderança isolada à condição, sofreram a primeira derrota fora, a segunda no total e três meses depois da primeira, registada na receção ao Feirense a 29 de setembro.

Os flavienses, por seu turno, somaram a segunda vitória caseira no campeonato em seis receções, festejando em casa exatamente três meses após o triunfo ante o Cova da Piedade, a 27 de setembro.

Tudo isso deveu-se a um bis de Juninho, que marcou aos 26 e aos 48 minutos, para a equipa comandada por Carlos Pinto. Bouldini ainda relançou a equipa de Coimbra no marcador, mas o 2-1 final, apontado aos 82 minutos, não sofreu mais alteração.

A Académica mantém assim os 25 pontos, a dois do Estoril, líder com 27 e menos um jogo. A Briosa pode ser ultrapassada pelo Feirense (24 pontos e menos um jogo) e igualada por Mafra e Arouca, que têm 22 pontos cada e menos um jogo. Os transmontanos chegam aos 21 pontos e asseguram a continuidade no sétimo lugar.