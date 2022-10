Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, em declarações na sala de imprensa do Estádio da Luz após o jogo com o Benfica:

«Sabíamos que o Benfica estava forte, que ia entrar forte e que tínhamos de estar concentrados, mas acabámos por sofrer um golo muito cedo, o que nos condicionou e deu confiança ao Benfica. Tínhamos de ser um Chaves fantástico e também tinha de haver um Benfica menos bom para levarmos daqui um bom resultado.

Temos de dar mérito ao adversário e saber reconhecer que foi mais forte. Não queríamos um resultado destes, muito menos com estes números, mas temos de olhar já para o próximo jogo.

Tenho de dar uma palavra aos nossos jogadores. Deram o que tinham, foram determinados e tiveram atitude. Tiveram algumas falhas de concentração, mas também é com estes jogos que podem ganhar experiência. Muitos jogadores vieram da II Liga e é também nestes cenários que podem crescer.»