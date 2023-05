Vítor Campelos garante um Desp. Chaves determinado este sábado (15h30), em casa, frente ao Boavista, com o objetivo de fechar a temporada no sétimo lugar com um recorde de 47 pontos. As primeiras palavras do treinador, na antevisão do jogo, foram para os adeptos dos Valentes transmontanos.

«O nosso foco está em amanhã [sábado] fazermos um bom jogo diante dos nossos adeptos e brindá-los com uma vitória. Gostava muito que o estádio estivesse repleto ou com bastantes adeptos a apoiarem a equipa porque acho que, por aquilo que fizeram durante a época, os nossos jogadores mereciam esse carinho por parte dos adeptos», começou por frisar o treinador.

Depois da derrota na visita a Arouca (1-0), Vítor Campelos espera agora um jogo difícil com a equipa do Bessa, para o qual não poderá contar com os lesionados Euller, Jô Batista e Jonny Arriba, mas garantindo que a equipa está otimista e confiante.

«Sabemos que vamos defrontar uma equipa que é sempre agressiva, no bom sentido. Vai ser preciso um Desportivo de Chaves no seu melhor nível para levar de vencida este nosso adversário, mas estamos otimistas e confiantes para aquilo que podemos fazer», prosseguiu.

Uma eventual vitória permitirá aos flavienses terminar a época no sétimo lugar da classificação, posto que até poderá ficar assegurado já esta sexta-feira, caso o Famalicão, oitavo classificado, a três pontos dos transmontanos, empate ou perca no embate com o Rio Ave.

Ainda assim, Vítor Campelos mantém o foco na partida de sábado e na possibilidade de ultrapassar o recorde dos 47 pontos. «Queremos muito acabar em sétimo lugar, que é a posição que ocupamos agora, já que não podemos chegar mais acima e, como disse, queremos muito ultrapassar os 47 pontos que é o recorde de pontos que o Desportivo de Chaves fez na I Liga desde que as vitórias valem três pontos», concluiu, em alusão ao registo alcançado em 2017/18, sob o comando de Luís Castro.