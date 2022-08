Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, em conferência de imprensa, depois da história vitória sobre o Sporting (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 4.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

- A estratégia foi defender com duas linhas de quatro e dois homens mais à frente. Na primeira parte não estávamos a ser agressivos, no bom sentido, nas disputas de bolas. Os jogadores do Sporting estavam mais rápidos e mais agressivos. Além da organização defensiva, pecámos muito quando recuperávamos a bola. Perdíamos a bola muito rápido, demorámos muito a soltar a bola quando a recuperávamos. Obviamente defrontámos um adversário forte que teve mais posse de bola. Na primeira parte assumo que tivemos uma pontinha de sorte. O Sporting foi mais dominante. Podíamos ter ligado melhor o jogo e não conseguimos. Ao intervalo fizemos duas alterações, demos mais velocidade no corredor pelo Juninho. Na segunda parte fomos mais rápidos sobre a bola, continuámos a ter a mesma organização, mas conseguimos ter mais bola e conseguimos transições que nos levaram a conseguir os golos. O Sporting continuou a dominar, com muitas bolas aéreas, com o Coates na frente e acabámos por fazer uma linha de cinco coma entrada do Queirós. Os nossos laterais conseguiram que não houvessem tantos cruzamentos. Na segunda parte, além dos golos, tivemos mais duas situações, uma do Hector, isolado, e outra situação com o Patrick. O resultado é justo porque fizemos dois golos e o Sporting não marcou. Muito felizes porque fizemos história, ganhámos na primeira vez no terreno do Sporting. Muitos jogadores jogaram pela primeira vez com um «grande», a maturidade com estes jogos vai ajudá-los a evoluir.

Falta de ponta de lança no Sporting tornou o jogou mais fácil?

- Sabíamos que o Sporting, com o plantel que tem, podem não ter um avançado de raiz, mas depois pode causar muitos problemas com o ataque à profundidade. Na primeira parte mostrou isso mesmo. Na segunda acabou por ter um ponta de lança, o Coates jogou a avançado. Sabíamos que o Sporting ia tentar explorar a profundidade, com os avançados que tem, acabámos por ter uma pontinha de sorte, que nestes jogos faz sempre muita falta, mas muito feliz com o resultado.

O Chaves já é a equipa sensação da Liga?

- Podemos considerar que o Chaves trabalha muito durante os jogos, durante a semana. Este resultado é importante, vale três pontos, mas só vale se ganharmos o próximo jogo. Já tinha dito isso depois do jogo na Madeira. Os jogadores conhecem a filosofia que aqui implementámos. Sabemos que com um adversário como o Sporting é difícil manter a nossa matriz, mas vamos ser uma extensão dos nossos adeptos dentro do campo. É essa a marca dos flavienses, pessoas que trabalham muito, queremos jogar bem, jogando bem estamos mais perto de ganhar e, outra coisa importante, queremos valorizar os nossos jogadores.

Surpreendido com Nuno Santos e Rochinha de início?

- Não me surpreendeu, até porque estávamos à espera que pudesse acontecer. Com o Pote a poder a jogar a médio, era possível a entrada do Rochinha. Quando olhamos que o Sporting ia ter uma equipa muito ofensiva, porque veio de um resultado negativo e queria marca o mais rápido possível. Na primeira parte não estivemos vem, temos de dar mérito ao adversário, mas corrigimos e melhorámos na segunda parte.

Chaves aproveitou a intranquilidade do Sporting?

- Quando falo em sorte, trabalhamos muito para ter essa sorte. Sabia que íamos encontrar um adversário muito forte. Se calhar íamos apanhar um Sporting ferido no seu orgulho, que hoje ia tentar dar uma resposta diferente. Disse que isso podia ser um copo meio cheio, ou um copo meio vazio. Se o Sporting não marcasse cedo ia aumentar a intranquilidade. Acabou por acontecer isso. As coisas acabaram por correr bem, tivemos uma pontinha de sorte, mas a sorte dá muito trabalho.

Sporting tem poucos segredos?

- Da mesma forma que o Ruben disse que sabia que o Guima ia jogar no nossos meio-campo, nós também prevíamos que podia jogar o Morita ou o Pote no meio-campo. Não digo que o Sporting seja uma equipa fácil de perceber, mas quando preparamos os jogos, prevemos aquilo que poderá acontecer. Sabemos que o Sporting com o Pote no meio e os três da frente ficava uma equipa muito competitiva, mas também sabíamos que quando tivéssemos bola podíamos ter superioridade no meio-campo e dar velocidade ao jogo. Temos dois analistas que trabalham bem isso, mas trabalhamos e preparámos o jogo com o máximo detalhe e rigor e vamos fazendo suposições do que poderá acontecer durante os jogos.