Rodrigo Moura, guarda-redes do Desp. Chaves, foi expulso no jogo com o Portimonense por tardar em repor a bola em jogo.

Aos 88 minutos, altura em que a equipa transmontana já vencia por 2-0 (resultado do final do jogo), Manuel Mota não hesitou em dar ordem de expulsão ao número 31 dos flavienses que minutos antes tinha sido admoestado pela primeira vez quando derrubou Welinton na área.

É relativamente comum ver guarda-redes verem cartões amarelos por «queimarem» tempo, mas é mais raro que isso tenha como consequência a expulsão.

Veja como tudo aconteceu: