Momento do jogo: 71 minutos

Quando o Desp. Chaves estava por cima da partida, e claramente mais objetivo, Fabrício que tinha saltado do banco, numa boa iniciativa individual, colocou a sua equipa em vantagem e muito próxima de conquistar três pontos.

A figura: João Basso

Além de ter correspondido da melhor forma a um canto batido por Mateus Fernandes fazendo o golo que daria o empate a sua equipa, o central da equipa da linha mostrou-se muito forte nas tarefas defensivas e no que toca ao comando da sua linha foi sempre imperial.

Outros destaques

Essugo: Enquanto teve “pilhas”, o jovem flaviense, mostrou-se um patrão, aportou a maturidade que o caracteriza, ao meio-campo do Desp. Chaves, dando espaço a Guzzo para lançar a equipa pro ataque.

Marcelo Carné: O guardião estorilista, não se iliba de responsabilidades no golo primeiro golo do adversário. Quando tinha tudo para controlar a bola a passe de Pedro Álvaro, errou e permitiu ao Desp. Chaves adiantar-se no marcador.