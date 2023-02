Paulo Vítor, guarda-redes do Desp. Chaves, sentiu uma indisposição no sábado e deu entrada na urgência do hospital da cidade onde foi prontamente assistido pelos profissionais de saúde desta unidade hospitalar, informou o clube numa nota informativa.

O jogador, que tinha sido titular na sexta-feira, no empate dos transmontanos em Vizela (0-0), fez depois todos os exames necessários para aferir a sua condição de saúde e, por prevenção, ficou internado e sob vigilância.

O clube refere ainda que o Departamento Médico do clube está a «acompanhar constantemente a evolução do estado de saúde do jogador».