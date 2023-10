Moreno, treinador do Desportivo de Chaves, reconhece qualidade e competência no Gil Vicente, mas também diz que os transmontanos estão focados em conseguir vencer o «difícil» encontro da oitava jornada da Liga este sábado (15h30).

Depois de ter empatado com o Estrela da Amadora (2-2) no seu jogo de estreia como técnico do Desportivo de Chaves e de ter ganhado ao Arouca (2-0), Moreno quer continuar a amealhar pontos, encarando a receção ao Gil Vicente com «responsabilidade» e «alguma pressão».

«Conscientes, responsáveis e nada iludidos com a vitória da semana passada, acho que este é o primeiro passo. Foi bom, encurtámos um pouco o fosso pontual que existia face a outras equipas, mas não deixámos de estar em último. É com esta responsabilidade, com esta pressão, que preparámos e vamos encarar o jogo com o Gil Vicente», vincou o treinador em conferência de imprensa.

Apesar de esperar dificuldades, Moreno refere que o plantel estará focado no trabalho desenvolvido ao longo da semana para «continuar a pontuar» e, «se possível, subir alguns lugares na classificação».

Sem dar importância às estatísticas, Moreno frisou que mais do que pensar no facto de o Gil Vicente ainda não ter vencido como visitante para a Liga, acima de tudo, reconhece «qualidade» e «muita competência» no adversário.

«Percebo o jogo que o Gil Vicente fez no dragão, a jogar fora, com o Benfica, em casa, as goleadas que deu [em Barcelos], é nisso que me foco e não ligo muito a essa questão de ainda não ter ganhado fora. Nós ainda não tínhamos ganhado fora e ganhámos [ao Arouca] (2-0), ainda não ganhámos em casa e queremos ganhar amanhã [sábado] e é assim que preparo os jogos», esclareceu.

Para esta missão, Moreno não poderá contar com os lesionados Rúben Lameiras, Cafú Phete e Habib Sylla, mas espera poder receber «o calor da bancada, o apoio dos adeptos» para que o plantel possa «fazer um jogo um pouco melhor» a nível técnico do que o último, em Arouca.

«Sou o primeiro a reconhecer que precisamos de melhorar nisso e ganhar. É este o nosso foco, foi para isso que nos apresentámos nesta semana de trabalho», reiterou.