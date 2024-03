Moreno, treinador do Desp. Chave, em conferência de imprensa, após a derrota caseira diante do Arouca (1-5), a contar para a 24.ª jornada da Liga.

«Faltou muita coisa e não temos muito a dizer quanto a este dia mau para o Desp. Chaves. A responsabilidade é minha. Entramos bem, mas regressamos desastrados do intervalo. Estamos todos com as emoções à flor da pele, mas percebo a indignação dos adeptos. Não quero falar a quente e quero apenas dizer que o treinador Moreno nunca será um problema. Não estou agarrado ao lugar e quero fazer parte da solução. Amanhã veremos o que é melhor para o Desp. Chaves».