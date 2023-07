O Grupo Desportivo de Chaves anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com a Sociedade Deportiva Ponferradina para a transferência do jogador Kelechi Nwakali, internacional nigeriano, com formação no Arsenal, que regressa a Portugal onde já tinha representado o FC Porto.

O médio de 25 anos, que na temporada de 2018/19 jogou pelo FC Porto B, cedido pelo Arsenal, assinou um contrato de três anos, válido até junho de 2026.