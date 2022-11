Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, em conferência de imprensa, depois do triunfo sobre o Casa Pia (2-1), no Estádio Nacional, em jogo da 13.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo?

- Fizemos um bom jogo, tivemos um bom controlo, principalmente na segunda parte em que jogámos mais tempo no campo ofensivo. Sofremos um golo de bola parada e, se já é difícil jogar com uma equipa bem organizada como o Casa Pia, a perder, tornou-se ainda mais difícil. Tivemos de jogar com paciência, vir atrás para podermos jogar por dentro e por fora. Procurámos os espaços entre os médios e os laterais do Casa Pia. Forçamos isso ainda mais na segunda parte e acabámos por fazer o 1-1. Mesmo assim, achámos que podíamos dar a volta ao resultado como veio a acontecer. Estou muito feliz com atitude dos meus jogadores. É muito difícil defrontar este Casa Pia, mas os meus jogadores nunca baixaram os braços.

O Chaves soma 19 pontos nesta altura, antes da paragem para o Mundial, está surpreendido?

- Por falar no Mundial, o Chaves vai ter um jogador no Mundial, o Steven Vitória. Estamos muito felizes por ele. Claro que queríamos ter mais pontos, mas à 13.ª jornada ter 19 pontos, para o nosso principal objetivo, que é a manutenção, está dentro daquilo que perspetivávamos, mas sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer. Estamos felizes pelo que temos conseguido, não só pelo número de pontos, mas também pelo futebol que temos praticado. Queria também dar uma palavra para os adeptos que estiveram aqui presentes. Mesmo em desvantagem, estiveram sempre a puxar pela equipa.

O Casa Pia já tinha vencido em casa do Marítimo, Sporting e Braga…

- Desta vez conseguimos dar a volta ao resultado, o que demonstra maior resiliência e vontade de acreditar da nossa parte. Com o Marítimo, também a jogar fora, também virámos o resultado. Somos uma equipa com gente de muito trabalho, que acreditam no seu trabalho. Acabámos por ter uma boa postura. Tivemos que andar atrás do prejuízo, coisa que não aconteceu com o Sporting e com o Braga, mas foi uma vitória que valeu mais três pontos, sabendo que ainda falta muito para o nosso caminho.