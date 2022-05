Depois de carimbada a promoção à I Liga, apesar da derrota com o Moreirense (1-0), o capitão do Desportivo de Chaves, Luís Rocha, assumiu a voz de comando na tradicional «roda» no terreno do jogo.

O central dos flavienses começou por reconhecer que o plantel desta temporada poderá não voltar a reunir-se, mas já tinha inscrito o seu nome na história do clube e destacou o «grande espírito de sacrifício».

«Esta foi das melhores derrotas que tive na minha carreira», brincou, antes de agarrar num dos microfones que estavam intrometidos na roda e soltar o «grito de guerra».

Ora veja: