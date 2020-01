O Nacional venceu em Chaves por 2-0 e subiu ao primeiro lugar da II Liga de forma isolada.



Os insulares anotaram um golo em cada parte. Gorré marcou nos descontos da primeira metade e um autogolo de Hugo Basto à passagem da hora de jogo deixou a equipa de Freire com o triunfo praticamente garantido.



Após três jogos sem vencer, o Nacional voltou a sorrir e fica no primeiro lugar com 36 pontos à espera do que o Farense vai fazer. Por sua vez, o Desp. Chaves somou a terceira partida sem ganhar e está a meio da tabela com 26 pontos.



No outro jogo realizado esta manhã, Cova da Piedade e Mafra empataram a uma bola. O conjunto de Vasco Tiago marcou primeiro por Zé Tiago, aos 48 minutos, mas Edinho igualou aos 51.



Classificação da II Liga