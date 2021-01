O Feirense e o Vizela venceram os respetivos jogos referentes à 18.ª jornada da II Liga.

A equipa de Santa Maria da Feira foi a Trás-os-Montes vencer o Desp. Chaves por 1-0 (Marcus aos 10 minutos na conclusão de uma excelente execução coletiva) e subiu, ainda que à condição, ao segundo lugar da competição com 34 pontos, mais um do que a Académica, que joga no domingo com o Académico Viseu.

Quem continua colado ao pelotão da frente é o Vizela. A equipa recém-promovida ao segundo escalão venceu fora a Oliveirense por 3-0: Samu (37m), Aidara (54m) e Cassiano 60m) marcaram os golos da equipa minhota, que passa a somar 32 pontos e conquistou 16 dos últimos 18 pontos possíveis.