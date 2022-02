O FC Porto B pôs fim a uma série de cinco vitórias consecutivas do Desportivo de Chaves, ao empatar na receção aos flavienses este domingo (0-0), em jogo da 23.ª jornada da II Liga.

Nos dragões, destaque para a estreia de Rúben Semedo, tal como Sérgio Conceição anunciara na véspera. O internacional português «desceu» à equipa B para ganhar ritmo de jogo e cumpriu os 90 minutos no eixo da defesa.

Com este resultado, o FC Porto B segue no sétimo lugar, com 32 pontos. Já o Desp. Chaves é quarto, com 43 pontos.

0-0 foi também o resultado no duelo de candidatos à subida entre o Feirense e o Rio Ave.

Os fogaceiros estão agora à condição no segundo lugar, também com 43 pontos, ao passo que o Rio Ave é quinto, com apenas menos um ponto.