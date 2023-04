A Liga emitiu neste domingo um comunicado a lamentar a morte de um adepto que sofreu uma paragem cardiorrespiratória nas bancadas durante o jogo entre o Desp. Chaves e o Sp. Braga.

A entidade responsável pelo futebol profissional em Portugal sublinhou a forma como o socorro foi feito ainda no estádio, antes de a vítima ser transportada ao hospital, onde viria a falecer.

«A Liga Portugal agradece aos serviços de emergência presentes no recinto pelos seus esforços e pela forma como providenciaram socorro urgente, bem como a todos os profissionais de saúde, forças de segurança, assistentes de recinto e adeptos que se encontravam nas imediações do local onde o adepto se sentiu mal pela sua rápida assistência», lê-se na mesma nota.

Também o Sp. Braga emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do adepto do adversário deste domingo, enviando as condolências à família da vítima.