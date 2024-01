O treinador do Desp. Chaves, Moreno, está à espera de um jogo difícil frente ao Sporting, «a melhor equipa do campeonato», no jogo da 17.ª jornada da Liga.

«Espero um jogo competitivo, um bom jogo, [com] o Sporting a jogar bem, muito identificado com todos os processos. Na minha opinião, é a melhor equipa do nosso campeonato, não só pelo que diz a classificação, mas [pela] qualidade de jogo, com atletas a nível individual com um talento incrível que, a qualquer momento, resolvem jogos sozinhos», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Não queremos vitórias morais, precisamos de pontos e é assim que nos vamos apresentar amanhã [sábado], a reconhecer que do outro lado há, realmente, uma grande equipa, mas a acreditarmos em nós e a acreditar, genuinamente, que é possível ganhar os três pontos», acrescentou.

Os flavienses interromperam na ronda passada uma série de três derrotas consecutivas e, apesar de continuar a ser o lanterna-vermelha da Liga, Moreno lembra que a motivação tem de estar sempre no topo.

Pedro Pinho, Ygor Nogueira, Habib Sylla e Rúben Lameiras, por lesão, são baixas certas na formação transmontana. Guima e Bruno Langa também não são opção, por estarem ao serviço da seleção moçambicana.

Já João Correia, que está na convocatória de Cabo Verde para a CAN, será opção para este desafio e será titular.

O Desp. Chaves, refira-se, recebe o Sporting este sábado, a partir das 18h00.