Pedro Pinho, médio do Desp. Chaves, em declarações à RTP, depois da derrota, em casa, diante do Benfica (0-2), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O golo logo aos 8 minutos mudou o que o Chaves tinha preparado para este jogo?

«Exatamente, o golo do início mexeu um bocadinho connosco, mas conseguimos reagir bem, criámos algumas oportunidades e, se tivéssemos um bocadinho de mais eficácia, podíamos ter criado mais instabilidade ao Benfica e discutir o resultado. Infelizmente não conseguimos, mas há que dar os parabéns à equipa pelo trabalho todo.»

José Mourinho fez muitos elogios ao Chaves, quiseram mostrar que o Chaves é mesmo uma equipa de primeira?

«Disputamos os jogos olhos nos olhos com qualquer clube. Sabíamos que o Benfica tem muita qualidade, isso não é discutível, mas disputamos cada jogo para ganhar, essa é a nossa mentalidade. Infelizmente isso hoje não foi possível, mas há que olhar para a próxima semana, para o próximo jogo do campeonato.»