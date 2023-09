O Desp. Chaves anunciou o despedimento de José Gomes, que não resistiu à quinta derrota dos flavienses na Liga.

Após o desaire no Bessa com o Boavista por 4-1, o treinador da equipa transmontana ficou por um fio e a direção do Chaves entendeu que não tinha condições para continuar no cargo.

«Informamos que, após a derrota frente ao Boavista FC, a administração da SAD e o treinador José Gomes reuniram e, por mútuo acordo, cessaram o vínculo existente entre ambas as partes. Agradecemos ao mister José Gomes todo o profissionalismo e entrega que sempre empregou ao serviço do GD Chaves e desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais», referiram os flavienses em comunicado.

José Gomes é o segundo treinador a deixar o comando de uma equipa da Liga em 2023/24, depois de Moreno, que depois o V. Guimarães pelo próprio pé.

(artigo atualizado)