Após o jogo adiado na primeira ronda, Feirense e Desportivo de Chaves tiveram início distintos na II Liga.



Os fogaceiros golearam, fora de portas, o Vilafranquense por 4-0. Feliz foi a figura do encontro ao anotar dois golos (66m e 83). Os dois primeiros golos da equipa de Filipe Rocha foram da autoria de Fabrício (13m) e de Fati (28m).



Por sua vez, os flavienses não saíram do nulo na receção ao Varzim.



Nota ainda para o triunfo da Oliveirense na receção ao Penafiel (2-1) com golos de Jorge Luiz e de Talis. Para os penafidelenses marcou Soares, já depois de Mateus ter falhado um penálti.